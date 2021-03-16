陳倩揚今天以大使身份於觀塘出席「時尚專業女性選舉」活動，近年除了幕前工作，倩揚當KOL也相當成功，她指創立1年的專頁吸納了15萬粉絲，是收入穩定來源。不過她謙稱這只是「好天斬埋落雨柴」，倩揚說：「疫情下一定少咗幕前演出，等機會來之前裝備好自己，唔好嘥時間。開呢個健康減肥group，自己都學到好多嘢，我一直希望家庭同事業能夠平衡，冇嘢係100分嘅，所以我每樣嘢都會去了解清楚先去分享，如果有品牌唔適合，我都唔會應承，我嘅目標係希望更多人關注健康。」

倩揚又爆幫助老公成功減去20磅，同時亦減輕三高問題，她說：「佢由美國返香港就有膽固醇偏高問題，而家去返正常軌道，不過瘦咗要買過晒啲西裝、褲同皮帶，最緊要係內在美。」提到政府放寬接種疫苗的年齡限制，問到她會否考慮接種？她即呼籲大家不要一窩風，應該要還原基本步，必須要因應自己的身體情況才考慮接種，而她已為父母安排做身體檢查，檢查完才再作考慮。

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