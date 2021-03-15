25歲的陳葦璇與36歲的葉巧琳（Mischa），兩年前還只是個耳熟卻印象模糊的歌手，去年一個《全民造星III》真人騷，令兩人成為有聲有畫、有血有淚的藝人，尤其她們以《給十年後的我》為主軸的演出，不少網民看罷被深深打動。這次她倆再次重聚，回想這十年會無悔嗎？

撰文：盧妹

攝影：陳弘

十年人事幾番新，陳葦璇和葉巧琳回想過去都迷失過，星途絕對稱不上是一片光明，面對過種種不像預期的狀況，陳葦璇日前接受專訪時表示：「我幾鍾意以前嗰個盲舂舂、有股儍勁嘅自己，𠵱家個人冷靜咗好多，雖然經歷好多，但係內心仲有呢個小女孩，先可以繼續咁堅持嘅性格。」

「入行先知自己渺小」

陳葦璇帶來十年前參加全港中學校際歌唱比賽的亞軍獎座，對她來說意義重大，她笑謂當時只是小女孩，從未想過自己的自信會令人覺得囂張：「嗰時淨係覺得自己好enjoy囉，可能有啲說話，大人聽到唔係好舒服，鍾意我嘅人就好鍾意，唔鍾意就覺得我氣場太勁囉。」

Mischa十年前仍在演藝學院就讀，其後組成樂隊Trekkerz，她亦曾有麻木的時候：「入咗行先知自己渺小到一粒塵都不如，根本唔可以同行內人去比，所以嗰時做公仔嗰part，阿祖（梁祖堯）問我愛唔愛以前嘅自己，我發覺自己係有少少避，但係其實我應該好好感謝以前嗰個我。」昨日的經歷自然影響今天的心態，曾參與40多個大大小小比賽的陳葦璇，依然嚮往比賽時激發出來的鬥心，但Mischa直言比賽是辛苦的事，不想再次經歷。

Mischa十年內出嫁

兩人早前分別推出新歌，陳葦璇更是首次參與作曲及填詞，同時回歸歌手身份，可會視對方為假想敵？陳葦璇與Mischa異口同聲說：「唔會，我哋都唔同。」展望未來十年，Mischa直言一定結了婚：「但係我都一定會繼續唱，死嗰日都會唱。」陳葦璇想像35歲的自己，希望仍然可以跳唱。隔開25與36之間的不是11，是青春。年少多好，還有衝撞闖關的勇氣和時間，然而，年紀漸長亦非愁緒，流走的歲月帶來通透沉穩與自在。場地提供：The COURT V