韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，於前日播出的最新一集，宋仲基為對抗巴別集團不惜扮基追仔，令fans大感驚喜，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。
約275萬廣告約
不過於前晚一集中，宋仲基在劇中大啖品嚐大陸出產的韓式拌飯，觀眾因為在劇中出現大陸品牌的植入式廣告而大感不滿。據知由於在劇中出現的品牌，在韓國當地本身是很難買到，加上是大陸品牌出的韓國傳統食物，而近期中韓兩地網民先後因為泡菜、韓服等事起爭議，因此《Vincenzo》出現大陸品牌製作的韓國傳統食物，引起韓國網民不滿，更有人留言批評：「製作組要錢不要國家了？」對於爆出爭議，《Vincenzo》劇組方面正開始討論取消有關大陸產品植入式廣告，相關人士表示：「《Vincenzo》方面與大陸品牌簽了約3至4億韓圜（約207萬至275萬港元）的合同，有4次廣告出現，主角會食兩次，其餘兩次則只是公開產品。」由於受到韓國觀眾的批評，據了解劇組將不會在劇中再加入該廣告。
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