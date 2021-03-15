迪士尼與彼思最新力作《靈魂奇遇記》（Soul）叫好叫座，今次入圍奧斯卡也毫無懸念，被睇好能在最佳動畫組別脫穎而出，其餘有份角逐最佳動畫還有同是彼思的《1/2的魔法》（Onward）、《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》（A Shaun the Sheep Movie：Farmageddon）、《Wolfwalkers》及以嫦娥作題材的Netflix中美合拍片《飛奔去月球》（Over the Moon）。

《農情家園》威水六提名

至於由韓國73歲實力派女星尹汝貞孖《陰屍路》（The Walking Dead）男星Steven Yuen等主演的《農情家園》已於外國橫掃多個獎項，尹汝貞憑此片獲提名最佳女配角，不但是韓國首位演員入圍爭奧斯卡，並是繼《櫻花戀》日本女星梅木三吉、日本女星菊地凜子等人後，再次有亞裔演員衝擊奧斯卡。《農情家園》除入圍最佳女配角外，還入圍最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳原創劇本及最佳配樂，共有六項提名，是繼十項提名的《曼克》後，跟《爸爸可否不要老》及《浪跡天地》等一樣同獲第二最多提名之作品。

最佳男配角方面，較為香港觀眾認識的入圍者有《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）的沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen），而《Judas and the Black Messiah》一片則有兩位黑人男星丹尼爾卡魯亞（Daniel Kaluuya）及LaKeith Stanfield爭獎。