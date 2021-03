迪士尼與彼思最新力作《靈魂奇遇記》(Soul)叫好叫座,今次入圍奧斯卡也毫無懸念,被睇好能在最佳動畫組別脫穎而出,其餘有份角逐最佳動畫還有同是彼思的《1/2的魔法》(Onward)、《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》(A Shaun the Sheep Movie:Farmageddon)、《Wolfwalkers》及以嫦娥作題材的Netflix中美合拍片《飛奔去月球》(Over the Moon)。

《農情家園》威水六提名

至於由韓國73歲實力派女星尹汝貞孖《陰屍路》(The Walking Dead)男星Steven Yuen等主演的《農情家園》已於外國橫掃多個獎項,尹汝貞憑此片獲提名最佳女配角,不但是韓國首位演員入圍爭奧斯卡,並是繼《櫻花戀》日本女星梅木三吉、日本女星菊地凜子等人後,再次有亞裔演員衝擊奧斯卡。《農情家園》除入圍最佳女配角外,還入圍最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳原創劇本及最佳配樂,共有六項提名,是繼十項提名的《曼克》後,跟《爸爸可否不要老》及《浪跡天地》等一樣同獲第二最多提名之作品。

最佳男配角方面,較為香港觀眾認識的入圍者有《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)的沙格畢朗高漢(Sacha Baron Cohen),而《Judas and the Black Messiah》一片則有兩位黑人男星丹尼爾卡魯亞(Daniel Kaluuya)及LaKeith Stanfield爭獎。