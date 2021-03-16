曾志偉走馬上任成為TVB副總經理，掌管綜藝及音樂大台。新官上任的他，回巢後即大刀闊斧改革音樂節目，播足4年的《流行經典50年》亦難逃被cut命運，改由全新改革的《勁歌金曲》頂上。

身為《流行經典50年》台柱的薛家燕，今日如常到TVB錄影節目，她透露今日是錄影尾2一集，下月4日將是最後一集出街，當晚節目亦會延長至個半小時。對於節目「壽終正寢」，家燕媽媽坦言感到不捨，但就支持大台的安排和做法，認為可以給予機會新一代歌手，而自己則可以暫時退下來在家中湊孫。問到節目最難忘一刻，薛家燕說：「當然是我拍檔黎小田，大家都知呢個節目最初得8集，係我搵小田幫手做音樂指導，雖然佢當時已經退休，但因為我嘅面子，最後小田都答應幫手做音樂監製，雖然佢離開咗我哋，但佢嘅精神會一直延續落去。」

提到日前接受強檢，薛家燕笑言成件事來得好突然，之前完全沒有收到通知。雖然經檢測呈陰性，但她指最頭痛是住址因此曝光，問到會否考慮搬屋？她笑指自己冇錢搬，記者反問她冇錢？她即說：「我有幾個仔女，所以要幾個單位嘛，哈哈！」另一方面，薛家燕又提到自己將要拍MV，她指今次MV特別之處，是她和韓國人氣女團合作。雖然她沒有開名，但表示：「呢個係國際知名女團，到時會同佢哋一齊唱歌跳舞，所以呢排都要加緊練習。」

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