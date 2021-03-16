胡渭康今日到新城電台節目分享人生規劃，經歷去年疫情令他有所啟發，捱過困難一年，花多時間學習氣功打坐，讓自己心安處處是樂。過去生活迎接了疫情肥、聖誕肥和新年肥，他下定決心要1星期減4 kg。

近日曾志偉回巢無綫大搞綜藝，胡渭康也是受惠者，或會參與綜藝及音樂節目，是他闊別80年代音樂節目《Sunday 任你點》和《停不了的音樂》後，再到大台主持音樂節目。至於大名娛樂老闆林建名於年初病逝，當時傳出公司運作或會有變動，本身跟大名娛樂有唱片合約的胡渭康，表示：「多少都有，裝修吓，而我就繼續做自己。暫時唔知會點，有事發生唔係自己能力控制到，只保持自己狀態，咩環境到來都可以適應。」

談到西環有健身中心爆發染疫群組，胡渭康向來有玩健身，他立即將課堂取消，以策安全。政府今日將接種疫苗年齡層開放至30歲，胡渭康說：「原本未到我考慮，今日先知可以排隊打，打疫苗係遲早嘅事，至於打邊隻會徵詢醫生意見。好彩我冇長期病患，睇返啲個案傾向長期病患者多，暫時身邊冇人打咗發生事情。」

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