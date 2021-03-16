下月踏入52歲的韓國美魔女牙醫李秀珍，一直因為凍齡樣貌及身材而成為新聞人物，加上她又孖住年約19歲的女兒經營YouTube頻道，成功做人氣網紅。李秀珍不時語出驚人，所以話題多多，她曾自誇靚過金泰希，又自爆被細27歲的男友求婚，多次成為網民熱烈討論的對象。

曾大方認整容

李秀珍年頭已大方認整容，而在前日的直播上她又坦言自己因為年輕男友才決定隆胸。在直播中她樂於解答網民的提問，被問到最滿意的手術時，她大方表示是胸部手術，並說：「以前的男朋友非常強烈地推薦了我，本來對胸部感到自豪，不過生下女兒後因為餵母乳1個半月左右，後來因為要出去工作而沒有再餵，胸口腫得十分厲害，後來胸部亦變細了。事實上，自己當時沒有隆胸的念頭，但是小男友想要，所以我才去做。」李秀珍更自言做了隆胸手術後，好處是拍廣告時，腰部看起來顯得更加修長，穿露臍裝時亦一樣，她表示手術不是很痛。

李孝利陪去廁所

有網民問到她覺得哪位女演員漂亮時，李秀珍就自爆：「我和金泰希在凌晨一起上過廁所，李孝利也在旁邊看過呢。我一直覺得自己更漂亮。」

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