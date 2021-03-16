歌手蘇煒喬（Ivan）曾經是年薪百萬的銀行top sales，多年前投身樂壇，一圓自己的歌星夢。但過去一年疫情下娛樂事業停頓，Ivan卻在偶然下獲邀請投資開桌球室，今天他以老闆身份於尖沙嘴主持開幕。

Ivan透露桌球室佔地逾萬呎，8位投資者合共投資約400萬，不過他坦言疫情下未有想過賺錢，只希望收支平衡，培養下一代，他說：「上年娛樂事業停晒，為咗維生，都做過一啲口罩同消毒用品嘅投資。其實自己由細到大都想做一個桌球手，但係知道好難搵食，所以冇做到，今次試吓開，一圓我兒時嘅目標。而家營運費每個月都要5、60萬，政府資助咁耐只係10萬，我自己做過銀行都識計數，都有一定壓力。」不過他謂疫情下開業，有危自有機，希望捱過這關。

另外，Ivan去年尾已簽約天盟娛樂，並會繼續在樂壇發展。他又指因Gary Tong（唐奕聰）的離世，大家心情也不好，今天也沒有特意打擾師傅雷有輝，他說：「其實我有為太極出咗一款口罩，喺Gary出事前一星期我哋先見過面，當時佢好精神，所以收到呢個消息真係好突然，上節目時都不停喊。」

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