劉德華及劉青雲主演的電影《拆彈專家2》今年2月才在港上映，上映近4星期，票房已破1,842萬，算是今年戲院重開後第2好成績的電影。該片其實早在去年聖誕檔期於大陸上映，劉德華為了宣傳該片，於去年底冒着可能感染武漢肺炎的風險，返大陸宣傳造勢。今日他在官方社交平台公開自己隔離期的生活短片，他坦言掛念家人：「隔離啲感覺唔係太好。」

片段攝於去年11月，劉德華以普通話旁白作序幕「這是我劉德華一個非常奇妙的經歷」，片中見到他獲穿着全套保護衣的工作人員接待，獨自在酒店房隔離的劉德華，每天都會量體溫，還有嘆咖啡、洗衫晾衫、在跑步機上做運動、睇工作計劃書等，一點也沒有閒下來。劉德華在房中不時眺窗外的風景，也有chok擺甫士拍照慰fans。

親筆字講人生道理

著名寫得一手靚字的劉德華在原稿紙上親筆講心情：「在我們的成長過程中，常常會遇到無數的惡意，被誤解、被斥責、被打擊，我們開始自卑、封閉、懷疑，最後，我們忘記了怎麼愛自己，本該閃閃發光的我們，陷入了黑暗的谷底。此時，多希望有一道光，帶我們走出黑暗、找回自己……如果沒人給你那道光，你就要努力成為自己的那道光；如果你很難過就大聲唱出來，你我都需要被治癒，每個人都需要鼓勵，所以，大聲唱吧！跟我們一起用歌聲治癒人生！」

在短片後段，有劉德華隔離最後一天的心情告白，他混合廣東話與普通話講：「今日係最後一日，隔離啲感覺唔係太好，很想家，很想你們，希望疫情快啲過，大家啲距離會越嚟越近，開開心心、健健康康。」在他「出關」之日，酒店人員送上心意卡，又把握機會與劉德華合照留念，劉德華表示：「感謝一群酒店上上下下的工作人員，廚師們，你們給我的溫暖，我永遠都記得，還有一群醫務人員的照顧，謝謝你們。」；另有fans到酒店乘機攞簽名，劉德華表現親民，上車前簽好名才離開。

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