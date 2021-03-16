武漢肺炎疫情反覆，港府連日加強呼籲市民打疫苗，不過，市民接種科興疫苗至今，僅兩周已累計7宗死亡個案，弄到人心惶惶，不少已預約接種的市民都甩底，惟愛國藝人楊明、女友莊思明和莊思敏都勇字當頭，分別在社交網留言表示已接種科興，有強國網民都替他們擔心，留言：「這這這，副作用出來了！」

今日楊明在微博晒女友合照，兩人的手臂上都貼有一塊小膠布，楊明拿着科興小冊子，留言：「我們接種第一針了，感覺非常好，接種之前有醫生解說清楚也有提供小冊子參考，其實接種那一種疫苗都是自己選擇沒所謂，最重要是大家都健康！為己為人，為抗疫，疫苗是最有效控制疫情的方法。祝大家健康快樂」，他並特別感謝「中國政府」、「香港特別行政區」和「科興」。楊明身體力行撐國家，獲同聲同氣的網民留言：「愛國情侶」、「祝所有中華兒女都健康」，但亦有強國網民為他們擔心，指出科興疫苗有副作用。

至於莊思明的胞姊莊思敏就趁白色情人節去打科興，她在IG貼出接種疫苗的紀錄紙，留言：「今天的禮物，鮮花加疫苗。希望大家都快啲去接種，保護自己加保護身邊人。」網民同樣好關心打完有冇副作用？身體有冇不適？她回覆：「我冇嘢喎！」

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