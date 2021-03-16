傅明憲與商人葉劍波在2008年離婚，雖然兩人離婚已經13年，不過兩人仍然有千絲萬縷的關係，葉劍波的前外父傅國梁（藝名傅奇）早前入稟向葉劍波和關連公司追討500萬元借貸欠款，日前傅申請簡易判決要求法庭直接判處對方敗訴，但遭駁回。葉劍波近年亦有不少官司纏身，除了被前外父追債外，傅明憲在2020年1月向前夫追討620萬元供樓費，同年3月葉劍波亦被保險公司索償1,873萬元。

債務纏身的葉劍波近年生活低調，不過日前他被《蘋果》讀者張先生在銅鑼灣利園一期的COVA捕獲，張先生透過「爆相爆片」直擊當日情況：「嗰日大約係下晝4點半左右，見到葉劍波同一個女人喺COVA嘆茶，佢哋似係朋友多啲，冇親密動作，全程講嘢都唔係好大聲，只係間中見到葉劍波喺度指手劃腳。」從張先生提供的相片所見，葉劍波的衣着未見太奢華，與過往的打扮相若。

對於父親傅奇入稟向前夫追債，傅明憲曾經表示在2015年爸爸因為支持前夫東山再起而借了500萬元給他，本來合約內容寫明18個月後會歸還1,000萬，不過直到2018年一直未有上市消息，其間曾以短訊追問對方情況：「對方一係就遲覆，一係就話仲努力緊，詳情唔講，叫佢等吓。爸爸想要番啲錢養老，佢好擔心又有口難言，我都好心痛，冇辦法之下就搵律師幫忙。」而傅明憲坦言入稟前曾聯絡葉劍波，不過依然未有回覆。

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