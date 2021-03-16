韓國元祖男團神話今年踏入成軍第23年，不過近日卻傳出成員不和，隊長Eric更突然在IG爆seed指摘隊友金烔完，又指與金烔完已經很久沒聯絡，令fans擔心不已。

消除彼此誤會

而受到指摘的金烔完表示會跟隊友見面解決組合之間的矛盾，金烔完今日在IG透露已經和Eric和解，表示：「首先很抱歉因為私事而成為話題，因為小小的誤會積累，而彼此產生了越來越大的誤會。沒有消除誤會，反而互相通過社交網表達各自的意見，再次向因此感到疲勞的所有人道歉。和Eric已見面，我們亦聊了很多，把瑣碎的事情都講出來，消除了彼此的誤會，還和一起到來的成員們聊了很多。」

成員像家人一樣

金炯完表示：「我人生中一半以上的時間都是神話成員，神話成員是一起度過這段時間的朋友兼家人。在那麼長的時間裏，不是所有成員的關係都很好，也不是任何時候都不好。從十幾歲開始到現在，在一起的時間很長，就像家人一樣，這種程度對雙方來說應該沒關係吧，但問題卻一個一個積累下來，結果變成一個大塊，給彼此帶來了傷害。從昨天開始，從很久以前的事情到瑣碎的事情一一解決，互相傾訴了傷心的事情，圓滿地結束了。」金炯完又承諾無論如何都要堅持神話的活動和舞台，所以現在會更加努力地工作。

SJ成軍16年

另外，今年成軍16年的男團Super Junior（SJ）亦屬演藝圈中的長壽組合，SJ今日攜第十張正規專輯《The Renaissance》回歸，眾人今日現身線上發佈會，落力宣傳。而多次因舊患而缺席SJ活動的希澈今日亦終於與成員合體，令fans大感驚喜。對於組合成軍16年的秘訣，隊長利特表示：「我認為長壽秘訣有很多種。當然因為有合約，但成員們在各自的位置上努力活動，所以長時間受到大家的喜愛也是有的。」

曾有意見衝突

銀赫亦透露未來SJ除了團體活動外，亦預計會有小分隊和Solo等活動。利特又指今次的專輯延期了幾次，成員亦十分擔心，他說：「以前編舞練習的時候雖然吵吵鬧鬧，亦會有意見衝突，但是今次準備專輯編舞的時候就非常愉快，準備得很好亦很開心。」厲旭指每次以SJ成員的身份進行活動就會產生力量，因為大家相處時就好像開party一樣。

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