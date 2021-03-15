無綫被ViuTV的綜藝節目打到落花流水，近日更因ViuTV即將在下星期播出《最後一屆口罩小姐選舉》而提早播出《愛美麗狂想曲》，未打仗已自亂陣腳，ViuTV乘勢追擊將於下月18日舉行《Chill Club推介榜年度推介20/21》，前日開始接受全民投票。組合ERROR成員何啟華（阿Dee）憑《我們很帥》入圍「年度唱作歌手」，前日他公然在社交網瘋狂「造票」，誓要得獎迫令經理人黃慧君（花姐）穿低胸裝「找數」，連姜濤都甘願讓賽。

「創造奇蹟」

阿Dee在Ig貼出跟花姐合照，留言：「最近有華爾街散戶夾爆沽空機構；今日有華啟何造票夾爆低胸花姐！散戶大叫『GME』！造票大叫『低胸啲』！一齊實現香港人嘅核心價值：『睇人__街最開心』！為《我們很帥》創造奇蹟！」其後他更叫組合MIRROR一班兄弟在限時動態幫手拉票，其中跟阿Dee一樣入圍「年度唱作歌手」的姜濤，大方讓賽，為對方拉票，姜濤說：「為咗花姐，我已經放棄咗呢個殊榮，我相信大家都想睇到花姐最美麗嘅一面，希望我所有嘅姜糖都投何啟華先生一票，唱作人呢個獎項非佢莫屬！我係自願嘅！」姜濤還入圍「年度男歌手」、「年度十大歌曲」及「年度填詞人」等獎項。

MIRROR響應

除了姜濤外，其他MIRROR成員如呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（阿Jer）及邱士縉（Stanley）也呼籲大家投票給阿Dee，但Edan留言指被迫，而Anson Lo竟大膽問是否「造票」成功便有花姐的裸體欣賞。阿Jer更稱呼阿Dee是「ViuTV一哥」，笑言肯出力為他拉票全因對方答應請食飯，Stanley則笑說：「因為我想睇花姐着泳衣！係咪着泳衣？我聽傳聞係咁講！」

今次ViuTV音樂頒獎禮是計算去年5月31日至今年2月28日推出兼上榜的歌曲，入圍名單都是頒獎禮常客，甚至有近年沒有參加音樂頒獎禮的黎明、劉德華和陳奕迅，而早前不幸猝逝的唐奕聰（Gary Tong）也入圍「年度編曲」，與林一峰及林家謙等競逐。