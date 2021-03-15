2020年亞洲電影節閉幕電影《一秒拳王》由趙善恆自導自演。他的前作《救殭清道夫》叫好叫座，今回原班底合力炮製此片，周國賢任主角，大戰《出貓特攻隊》泰國男神查朗桑提納托古（Chanon Santinatornkul）。林明禎、盧海鵬、袁富華、張建聲和童星熊倬樂合演。選角明顯針對亞洲市場，香港、台灣、泰國及星馬大包圍，計算準確。

內容方面，《一秒拳王》將八、九十年代電影的賣座元素炒埋一碟，雖是舊瓶新酒，但娛樂性豐富，效果不錯，估計埋單票房收入應甚好。

《一秒拳王》上周開畫觀眾反應極佳，是意料中事，原因是此片屬商業方程式製作，有三大必勝元素。一，打拳； 二，父子情； 三，失意人生，主角最後吐氣揚眉。

打拳片種一向深受觀眾歡迎，冇得輸。港產片之前有《浪漫風暴》（1996）、《阿虎》（2000）及《激戰》（2013），叫好叫座。日本《一百円的愛》成績亦不俗。西片方面，《洛奇》及續集更加冇得頂。原因很簡單，觀眾除了愛看拳拳到肉的搏擊場面之外，更喜歡訓練過程。《一秒拳王》及《100円的愛》將頹廢中年及肥肉少女變身為鋼鐵身材，激發眾人的夢想，勵志吸引。

《一秒拳王》必殺技之二：帶子雄郎式父子情。日本片《帶子郎》乃經典作品，八十年代港產片採用這公式及元素的有《帶子洪郎》及《阿郎的故事》，其中《阿郎的故事》票房尤為成功。《一秒拳王》中，鹹魚一般的周國賢，亦帶着患殘疾的兒子過活。小兒子角色極之討人喜歡，演技自然，情感真摯，打動人心。

必殺方程式之三：絕地反擊，鼓舞人心。《一秒拳王》劇情當然是大話西遊，周國賢依靠怪技，短期訓練後忽然變身拳王。之後又失去異能，最後大戰泰國拳王。如勝出，則不合理。被打死又過份悲情，與影片風格不合。結果如何？不能劇透，總之完美，全場鼓掌。頗佳的結局！

今時今日，大部份香港人心情都在谷底，《一秒拳王》雖是炒雜錦式製作，嚴格挑剔的話，很多瑕疵，但它卻是一場「及時雨」，在我們最低沉最難過，失去方向的日子中出現，讓觀眾重溫八、九十年代港產片足迹。片中的夢想及鬥志，溫暖及滋潤了每個觀眾的心，值得推薦。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。