正休團的尊尼事務所王牌組合嵐的37歲成員二宮和也榮升人父,前主播老婆伊藤綾子於本月初為他誕下千金,二宮被指為陪家人而辭拍新劇,昨日是他做老竇後首度公開現身,獲大會送上祝福,立即開心甜笑。而「第35屆日本金唱片大獎」公佈得獎名單,嵐成為最高唱片總銷量的得主,第七度封「Artist of the Year」。嵐的大碟銷量逾101.2萬張、細碟多達126.2萬張,共贏得五項殊榮。

至於嵐的同門師弟SixTONES與Snow Man雙雙抬頭,兩團合作推出的出道細碟《Imitation Rain/D.D》勇奪今屆的「Single of the Year」,而SixTONES更贏得「New Artist of the Year」。