香港正在經歷一個多事之秋，曾經表示會無畏無懼去唱歌，繼續寫自己想寫的方皓玟，昨日推出英文新歌《Freedom》，一如過往，方皓玟今次繼續包辦作曲填詞，她在社交平台留言表示今次MV概念由導演阿武負責，特別用了多款不同的濾鏡效果，其中包括connected、fakenews、seeker、privacy、cage和chase， 希望有「power to people」的意思，在MV上，還見到蔣雅文、章尾而、盤菜瑩子、李拾壹、林耀聲、張進翹（Manson）和RubberBand主音6號等人的參與。

在「港版國安法」通過後，言論自由、新聞自由與及人權受到一定程度的衝擊，《Freedom》的歌詞亦相當配合目前香港的處境，不過寄語大家自由是與生俱來的事，雖然已經逐漸消失，但仍然要珍惜僅餘所擁有的，不可能麻木地生活下去，要「坐直」、「見字飲水」和「長壽」。在歌曲的最尾部份，更貼上一段出自德國詩人Rainer Maria Rilke的詩句、曾在「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）演出的電影《陽光兔仔兵》（JoJo Rabbit）的結尾引用：「Let everything happen to you：beauty and terror. Just keep going. No feeling is final.」（意謂：讓一切如是發生吧：美麗與驚駭。你只需前行，穿越所有迎面而來的感受。）來為香港人打氣。

今日方皓玟透過經理人以短訊向《蘋果》表示：「小明（方皓玟）覺得想講嘅歌詞已清楚表達，但小明想補充，自由應該是與生俱來，但往往不是必然的，所以當擁有時要好好珍惜。」導演阿武亦曾經在FB指私隱變成了企業的生財工具，也成為了政權的武器：「我們惟有時刻保護自己的私隱，保持頭腦清醒，多角度分析事物，不盲從附和，保持獨立思考，見字飲水，才可以保存思想上的自由。」

有網民留言表示慶幸在最壞的日子，仍然還有方皓玟，但亦有網民感嘆：「唔知呢個簡單嘅英文字幾時會被消失， 趁而家講多幾次，唱多幾次，睇多幾次！#fightforFREEDOM」

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