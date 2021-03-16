被台灣稱為「最強第三者」的侯佩岑媽媽林月雲，日前有指同阿女袋1,500萬人仔，以母女檔姿態上大陸真人騷節目《婆婆和媽媽》第2季。林月雲在節目中不惜將過往自己做第三者經歷舊事重提，之後上演一幕母女情深、相擁而泣的「劇情」，被指再度消費正室，在大婆「傷口灑鹽」。林月雲在年輕時，盛傳先後兩度拆散姊妹和雀友家庭，遭外界批是慣性第三者，她和富商邱嘉雄的「不倫戀」更長達30年，就連侯佩岑當年結婚，邱嘉雄亦有出席哎吔女兒的婚禮，令正室蔡貴照心死長年伴佛。林月雲迫走正印，成功坐正。可是，有傳當年邱嘉雄病危時，林月雲卻決絕提出分手，同時缺席對方的葬禮，但最終成功獲得邱嘉雄的大筆遺產。

侯佩岑母女的黑歷史再度浮上面，事件擾攘多日，據台灣《蘋果新聞網》報導，邱家親友終於開腔，指邱嘉雄的元配蔡貴照今年已82歲，現時已不和林月雲計較，又指當年邱嘉雄在病榻上，蔡貴照有情有義照顧老公至離世，該親友更透露早在邱嘉雄去世前，林月雲轉而搭上邱嘉雄的中學同學，得知事件的邱嘉雄，對這段婚外情感到後悔不已。對此，台灣《蘋果新聞網》求證侯佩岑經理人回應：「子虛無有，絕無此事，惡意中傷的不實爆料，請勿再以訛傳訛。」

至於台灣名嘴呂文婉日前在節目中亦有提到林月雲，可是卻爆出另一段歷史，指林月雲當年缺席喪禮其實另有內情，她指當日邱嘉雄的女兒在病房見到林月雲，激動之下掌摑對方，病床上的邱見狀嬲到落床阻止，林月雲就泣訴「不要打女兒，都是我的錯，都是我不好」，因此才迫不得已沒有出席邱嘉雄喪禮。不過名嘴這番言論卻激怒邱家，直指其爆料不是事實，若再繼續亂講，不排除對她提告。名嘴今日亦澄清所講只是引述當年的新聞。她說：「若造成邱家人不舒服，今後我在節目上不會再提。」

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