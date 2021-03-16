抗爭紀錄片《理大圍城》原訂昨日在高先電影院放映，惟在放映前3小時，高先電影院突然宣佈取消兩場《理大圍城》放映，理由是「放映事宜受到過度關注，為避免引起不必要的誤會」。而《文匯報》上周四（11日）曾以社評「《理大圍城》煽暴違法必須禁播」為題，斥責《理大圍城》意識不良 ，甚至「影片本身就涉嫌違法 」，該社評直指電影「仇視國家情緒」，電檢處應將《理大圍城》列為「禁片」。

電影發行商影意志今日在facebook專頁發聲明，利申《理大圍城》不是禁片。

影意志在帖文中寫道：「它只是一套沒有色情成份的三級片。影意志收到很多查詢指《理大圍城》是否被禁、是否不能再上映等等疑問，在此重申：放映《理大圍城》絕對合法、合情、合理。」

另外，影意志提出3項澄清：

對於不少觀眾留言詢問可否包場放映，及會否推出影碟等？影意志則回覆指：「事務繁忙，回覆需時，請耐心等待。」影意志並再次感謝一路以來的合作單位及支持《理大圍城》的觀眾。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！