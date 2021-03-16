近年韓國推出以喪屍、驅魔為題材的劇集都大受歡迎，當中包括《屍戰朝鮮》（Kingdom）及《驅魔麵館》，而本月及下月韓國將先後推出《朝鮮驅魔師》及《大發不動產》，再次以喪屍及驅魔為題材爭收視，而兩套劇的劇組連日來都公開預告片及劇照造勢。

鋪路做王世子

由甘宇成、張東潤、朴成勳等人主演的SBS新劇《朝鮮驅魔師》，將於22日播出，於昨日公開的新預告中，交代了忠寧大君（張東潤飾）成為王世子之前的故事。片中見到本身是三王子的忠寧大君，因為不是王位繼承人而被冷待，沒有作為的他，救了被喪屍圍困、一群賣藝維生的庶民，令綱（金桐俊飾）一行人非常感動，決心要保護及支持忠寧大君，為忠寧大君之後被立為王世子一事鋪路。

鄭容和靠鬼呃錢

而「童顏女星」張娜拉今年就孖CNBLUE成員鄭容和合作KBS新劇《大發不動產》，新劇將於下月14日開播，講述一位不動產經紀人，將鬼神出沒或者人死後離開的房產進行驅魔，將其淨化的靈異奇幻故事。張娜拉於劇中演「大發不動產」的社長兼驅魔師，繼承了母親的驅魔能力，鄭容和就演利用鬼魂來賺錢的騙子。劇組今早率先公開張娜拉的劇照，照片中張娜拉以全黑造型現身，表情嚴肅的她，以冷酷形象登場，有別於以往飾演活潑、開朗的形象，令人期待她於新劇的表現。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！