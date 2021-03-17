韓國元祖男團神話今年踏入成軍第23年，不過近日卻傳出成員不和，隊長Eric早前突然在IG爆seed指摘隊友金烔完，不過昨日金烔完在IG透露已經和Eric和解，而Eric今日凌晨亦於IG發長文，表示事件已經平息。

公開群組名單

Eric於IG公開跟成員的聊天群組名單截圖，表示：「沉睡中的真正的神話覺醒的話，就會發生的事情，沒想到這麼快就平息下來，團結起來。今後我們之間不要互相比較，為了追究你對我錯而吵架，而是用這種能量來守護神話和fans。」

感謝fans支持

Eric又表示，過去6年內金烔完都不在聊天群組內，因此才引起是次不和的爭議。Eric表示：「感謝為了神話而放下自尊心進行對話的烔完。感謝調解兩人爭吵的弟弟和成員們，還有感謝比神話本人費了更多時間來為神話而苦惱和費心的Jangeon哥。最重要的是，在忙於自己生活的途中，聽到神話危機的消息後，迅速跑出來整理情況的fans們，你們真的好棒。」

借頭像晒恩愛

而截圖公開後，fans的關注點不是金烔完終於加入聊天群組，而是已婚的Eric及JunJin，二人的頭像都是跟老婆有關，Eric更直接用老婆羅惠美的照片做頭像，趁機放閃，同時力證婚姻生活美滿。

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