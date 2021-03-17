現年45歲的佘詩曼（阿佘）近年工作至上，鮮有傳出戀情，每次遇到感情問題，阿佘總會表示抱着隨緣心態，遇到適合對象就拍拖。現時感情冇着落，更遑論組織家庭。不過喜歡小朋友的她，近日不時在IG貼出抱着老友BB的相片，除了陳山聰的囝囝Jaco外，日前趁白色情人節，她又攬實好姊妹梁靖琪（Toby）的1歲囝囝Roman，看得出她很喜歡小朋友。

今日阿佘在IG貼出她和鍾麗淇大女Isabella的合照，相中只見Isabella主動靠向阿佘錫錫，而阿佘亦嘟嘴「回敬」，另外兩張相則是阿佘攬實Isabella膊頭影相，只見二人均露笑容，氣氛溫馨和諧。阿佘留言指今次是Isabella第一次錫她，覺得自己很幸運。又hashtag指Isabella是一個有點怕羞但可愛甜美的小女孩。而鍾麗淇亦回覆蘋果說：「Lucky Isalella and Lucky Sheh！」

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