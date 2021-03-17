【Paul Smith x Castaner】

夏天當然不可以缺少一雙草編鞋。英國設計鬼才Paul Smith與西班牙百年草編鞋品牌Castaner合作，聯手推出2021春夏鞋履限定系列。新系列結合Castaner的簡約美學與Paul Smith的色彩配搭，以及經典條紋圖案重新演繹成玩味組合。

女裝款式包括經典Carina船底鞋，鞋面和鞋墊以數碼印刷技術印上Paul Smith漩渦印花圖案，另一款則以彩色漩渦點綴草編楔形鞋跟，平底款式有Jean 草編涼鞋，鞋頭飾有漩渦條紋綁帶，每雙鞋的硫化橡膠鞋底都飾有Sir Paul手繪的太陽和雞尾酒杯塗鴉，增添更多趣味。男裝則有Pablo平底草編鞋及Paul的柔軟休閒鞋，設計同樣加入標誌性的條紋元素。

【Dr. Martens x Rick Owens】

此外，Dr. Martens與Rick Owens展開聯手合作，將Rick Owens的暗黑華麗風格與擅長的建築結構剪裁，注入90年代大熱的1460 Bex platform靴。聯名鞋款採以黑色光滑皮革製成，並綴上Rick Owens標誌性的星系鞋帶設計，以及用了灰褐色和黃色雙貼邊縫線加上金屬拉鏈，與鞋帶釦飾完美呼應。

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