曾出演韓國人氣育兒節目《超人回來了》的男星宋一國及其三胞胎兒子大韓、民國及萬歲，雖然已退出節目多時，但仍獲不少fans支持。而不經不覺三胞胎昨日9歲生日，網上亦流出他們的新相，可見三人遺傳了父親的優良血統，擁有高䠷的身材，即時變身長腿oppa一樣。

勁收禮物

IG賬戶「returnofsupermankids」昨日及今日先後在IG上載多張三胞胎的新相，同時透露三胞胎收到各地fans送來的禮物，當中可見他們興奮展示手上禮物，看來收禮物收到手軟。而公開的照片中可見三胞胎變身做「小男模」，分別穿上多套服飾大擺chok甫士。只見三人大個仔，當中萬歲身高似乎未能與哥哥大韓和民國睇齊，但他就最鬼馬，不時整手指心心冧fans。而網民和fans對於久未露面的三胞胎有新相流出都大感興奮，紛紛留言祝他們生日快樂，又希望他們身體健康及快高長大。

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