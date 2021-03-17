王菲前夫李亞鵬，上月陪比他細19年的模特兒海哈金喜返家鄉過年，被指見家長後，又帶女友見舞蹈家好友楊麗萍，非常風騷。雖然李亞鵬的感情生活多姿多采，但相信他現在都頗頭癢，事關早年他被債主追討欠債4,000萬人民幣（約4,622萬港元），李亞鵬雖提出重審，但法院昨日再判李亞鵬敗訴，需支付欠債及利息合共5,000萬人民幣。

李亞鵬與哥哥李亞煒持股的麗江雪山投資有限責任公司，於2018年投資「雪山文苑」時發生合約糾紛，隨後被債主北京泰和友聯投資有限公司（泰和友聯），以欠債4千萬人民幣告上法院。雖然李亞鵬一、二審被判敗訴，但李亞鵬不服提出上訴，而案件於去年11月在北京市朝陽區人民法院開庭重審。有報道指由於第二審時，庭上出現一段疑似是李亞鵬54秒錄音的新證據，內容是李亞鵬主動提供令對方滿意的保證，但李亞鵬否認，並聲稱是「被脅迫」才簽約，故要求重審。

事隔4個月後，法院昨日宣判李亞鵬和哥哥李亞煒，需向泰和友聯支付4,000萬人民幣及利息，另外亦駁回泰和友聯其他訴求。而控方的代表律師表示，由於李亞鵬欠債所產生的利息已經超過千萬，故李亞鵬及李亞煒共要支付高達5,000萬人民幣（約5,778萬港元）。

雖然李亞鵬與哥哥李亞煒一同被控告，但一直以來李亞鵬未有被列入「惡意欠債人」名單，據知是因為李亞鵬在一、二審也是以大陸公民身份，但重審時卻改用香港永久居民身份證，再加上他第一次報稱的地址在烏魯木齊，第二次則在北京，種種因素令法院無法限制他的消費，故他仍可以坐飛機、高鐵等奢華交通工具，反而哥哥李亞煒則被限制消費並查扣了房產，而這單錢債案更令兩兄弟反面。

事後，李亞鵬代表律師向大陸傳媒指該案屬於普通的商業糾紛，案件目前仍在司法程序當中，而判決亦非生效。他又指在本案審訊過程中，對方利用李亞鵬先生作為公眾人物身份，多次斷章取義造新聞，通過社會輿論對當事人及案件審理施加壓力，甚至違反法庭審訊紀律，針對上述行為，他們會保留相關權利，及相信本案最終會有公正的結果。

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