43歲原子鏸上月為摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi誕下可愛B仔Matys El Ajimi，身在美國的鄭佩佩雖然好恨抱乖孫，之不過暫時未能回港，只能靠視像通話隔空「抱孫」，適逢兒子滿月，早前原子鏸一家三口帶同愛犬影全家福。

原子鏸指因疫情肆虐，暫未決定會否在港為兒子舉行百日宴，只希望疫情早日結束，屆時與家人到老公家鄉摩洛哥開派對慶祝，「呢個係佢哋嘅習俗，新生BB第一次返摩洛哥，會舉行一個盛大嘅慶祝活動，類似香港嘅百日宴」。

新手媽咪原子鏸湊B一個月，自言不覺得辛苦，「雖然瞓得唔係幾好，但每一次望到佢，我就覺得一切都好值得，因為佢真係好得意」，目前由兩公婆輪更湊囝囝，並透露現時餵哺母乳：「對我嚟講係一份好美麗嘅回憶，因為可以同BB更加親密，呢種感覺真係難以言喻，只有做人媽媽，先會有呢份體驗，不過BB而家成日肚餓，所以都有啲難湊。」

對於老公Mehdi主動湊囝囝，讓原子鏸適時休息，原子鏸稱十分感動：「佢幫咗我好多，大概每晚九點到凌晨兩點就會輪更，幫手餵奶、換片、抱住BB𠱁佢瞓覺，佢真係一個好好嘅爸爸。」問到媽咪鄭佩佩有否傳授育兒秘笈，原子鏸笑言：「媽咪冇乜教我，因為佢已經唔記得晒！不過佢話我哋細個成日趴喺度瞓，而家好多人都話呢個睡姿比較危險，所以我都係等BB起身，tummy time（俯臥時間）先畀佢趴一陣，訓練頸部嘅肌肉協調。」

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