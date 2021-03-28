韓國人氣話題劇《Penthouse》自去年10月播出就贏盡話題及收視，上月開播的第二季收視亦節節上升。《Penthouse 2》已播到第12集，香港劇迷可於「黃Viu煲劇平台」追看。

觀眾激讚

《Penthouse》由三大女主角李智雅、元祖女團S.E.S成員Eugene及金素妍孭飛，三人各懷鬼胎，當中金素妍飾演大奸角、清雅財團理事長千書真令觀眾又愛又恨。金素妍在劇中為了權利及女兒不擇手段，她的演出入木三分，受到觀眾的激讚，同時金素妍的惡女造型亦令她的演出更加投入。而據韓媒報道，金素妍為了角色事前亦進行了不少準備。

對鏡練習

金素妍早前受訪時曾表示自己在造型上參考了不少電影中的角色，包括荷李活巨星安琪蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演的《黑魔后：沉睡魔咒》（Maleficent），以及《魔髮奇緣》（Tangled）的奸角造型。金素妍表示：「看着鏡子練習了很多表情，又把劇本貼在鏡子上進行排練。一邊郁動眉毛一邊說台詞，充分利用了臉部肌肉。這個角色還要做出奇怪的表情。看留言的話，也有人說太奇怪了，不過為了之後的劇情，只能做這種表情了。」同時在教女兒崔藝彬時，她又參考了《鼓動真我》（Whiplash）的嚴師Terence Fletcher的演技。

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