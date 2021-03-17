現年30歲的王灝兒（JW）去年簽約星夢，原想挑戰菊梓喬的「一姐」地位，但高層何哲圖失勢離場，頓令一班星夢歌手前景未明。不過，JW還有強硬後盾撐腰，就是有米男友葉韋彤（Tarzan），日前兩人被發現在大坑拍拖，JW完全唔介意做「阿四」，幫手買咖啡、拎蛋糕，又陪男友企街超過半小時疑玩手機遊戲，如此順得人，看來嫁入豪門指日可待。

日前下午5時許，Tarzan駕駛Benz Jeep，接載女友JW到大坑一間新開張的網紅咖啡店。身材嬌小的JW一身smart casual打扮，但搶眼程度卻遠不及身形脹爆的男友，Tarzan驚現雙下巴、全身上下都是脂肪，還有激凸肚腩，與矮他一個頭的JW手拖手同行，十足巨人與小人國。二人沒有進入店內坐低飲咖啡，反而是由JW入店內買外賣，之後她還好均真，將找續回的一張10元紙幣遞給男友；但Tarzan示意不用，JW便隨手將銀紙放入袋中。之後二人再揸車在附近兜圈，將車停泊去隔鄰街另一間咖啡店附近，會會另一對男女友人，其間Tarzan除低口罩飲咖啡後沒有再戴上，反而JW較守規矩，飲一啖即戴回口罩。

JW與男友一直站在店外跟朋友「吹水」，各人全神貫注望住手機不停「撳撳撳」，疑在打機，企街大約45分鐘後才離開。之後Tarzan又載住JW去一間麵包店，JW再度出動，快閃落車做「阿四」，拎完蛋糕後極速上返車。

Tarzan家底厚，父母葉俊亨和葉鍾佩雲是連鎖化妝品店的創辦人，有指家族坐擁12億資產。早前鍾培生向林作挑機100萬打擂台，Tarzan都有做花生友，在鍾培生的帖下留言表示等睇好戲。

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