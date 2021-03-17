韓國神劇《太陽的後裔》39歲女星宋慧喬，近年主要拍廣告吸金，不過日前有報道指喬妹已落實拍攝SBS新劇《現在分手中》，未知是否要為新劇造勢，連日來喬妹都非常落力更新IG，頻頻公開廣告靚相。繼日前公開為珠寶品牌拍攝的新相後，喬妹近日再接新代言，為健康食品品牌任代言人，穿上deep V背心微露事業線，再次展現性感弗爆一面。
懷念經典劇
另外，曾跟喬妹、Rain等人演出2004年經典韓劇《浪漫滿屋》的40歲女星韓恩貞，昨日在IG上載《浪漫滿屋》的海報，留言：「到現在還記得這部電視劇的人太多了，非常感謝。我是江慧媛（劇中角色名），已經是幾年前了？」不少劇迷留言「現在仍有看」、「是我的最愛」、「姐姐仍然漂亮」等。
韓韶禧露腰谷胸
至於有「小宋慧喬」之稱的話題劇《夫妻的世界》26歲女星韓韶禧（前譯：韓素希），近日似乎已經忙完新劇《Undercover》的拍攝，回歸拍廣告搵真銀，密密公開為服裝、運動服、護膚等不同品牌拍攝的新相，當中韓韶禧亦穿上短身上衣，露腰及微谷事業線，以小性感的形象跟前輩爭人氣。
6月開拍新劇
而現年50歲的韓國「氧氣美女」李英愛，早前獲斟演出新劇《具景伊》（前譯：驚奇的具景伊），製作公司今日表示愛姐已落實擔任女主角，預計6月開拍並於下半年播出。據知《具景伊》是一部集結女性、動作、追擊等元素的劇集，愛姐於劇中演保險調查員，在調查保險欺詐事件時偶然發現被偽裝成意外事故的殺人案。
-----------------------------
《蘋果》英文版免費試睇：了解更多
英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android
-----------------------------
支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專