廖碧兒（Bernice）最近與林曉峰為ViuTV主持《是滴是友》，將於明晚播出的一集，找來小儀做嘉賓，談到兩人的相識經過，小儀表示當時友人的飯局認識，不過最初知道Bernice有份出席飯局，未有正式接觸之前，小儀直言有點害怕：「因為Bernice畀我嘅感覺係好多是非，多是非唔係來自Bernice，而係周邊好多新聞關於佢，我擔心會講錯嘢。」與Bernice相處後，小儀對她有另一看法，發覺原來對方與自己一樣儍，是一個非常簡單的女生。

另一方面，Bernice日前亦現身網上節目《今晚有牌打》，今次與林文龍、鄧兆尊和苑瓊丹開枱，這個組合在10多年前的大台劇集《皆大歡喜》中出現過，相隔多年再聚。節目中，苑仔追問Bernice與劉愷威的一段情，苑仔取笑Berncie：「乜佢兩個唔係一嚟就一齊㗎咩？」龍爺扮「知情人士」笑指兩人一起是有過程，Bernice即時搶答︰「我唔記得啦！」龍爺笑笑再說：「你梗係話唔記得啦，我記得嘛！」聽到苑仔和龍爺一唱一和，Bernice扮儍笑說：「冇一齊過……唔係個個都咁講㗎咩？」

口快快認上劉愷威屋企

Bernice又指當年中文不好，需要用很多時間繙譯對白，苑仔表示既然兩人拍拖，劉愷威可以充當繙譯員，龍爺趁機「攝位」爆出一句：「繙繙吓就返咗你屋企啦！」Bernice笑稱︰「冇喎，我都冇屋企！」接着苑仔很順口地說：「即係你返咗佢（劉愷威）屋企喇？」Bernice口快快說：「係！因為有皇上（劉丹）喺度！」不過，一問到兩人分手原因，Bernice拉埋龍爺落水：「因為我同咗佢一齊咗嘛！」

至於目前的感情狀況，Bernice說有男士追求，苑仔笑稱她多緋聞，Bernice則說：「我根本都冇講過嘢，係啲人自己寫！」

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