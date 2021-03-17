郭富城與熊黛林（Lynn）在2013年分手後，兩人便各找到真愛。熊黛林在翌年與郭可頌拍拖，並於2016年結婚，婚後兩人生了一對孖女Kaylor和Lyvia。至於城城，則在2017年與大陸KOL方媛結婚，並於同年及2019年誕下大女Chantelle及細女二寶。唔經唔覺，已經3歲的城城大女Chantelle與Lynn孖女亦已到入讀K1年齡，有指兩人同時亦揀了銅鑼灣一間名校K1，可惜阿Lynn孖女卻臨門被Out。

據報道指，城城的大女Chantelle早已在銅鑼灣維多利亞幼稚園返學前班，而Chantelle亦順利原校直升K1，而Lynn的孖女雖然也在該校返學前班，但最終卻未能直升，有傳是校方鑑於城城與Lynn兩人的尷尬身份而決定。Lynn孖女雖然被Out，但幸好經姑奶郭可盈教路下，孖女亦能入讀一年學費超過12萬的寶山幼兒園K1班。

雖然Lynn的孖女未能同城城囡囡做同學，但話晒寶山幼兒園被譽為「幼稚園界哈佛」，都總算唔失禮。

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