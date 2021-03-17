樂隊RubberBand（RB）相隔9年後第2度在紅館舉行演唱會《RubberBand Ciao 2021》，下月4及5日兩場日前優先預售，門票火速被秒殺，再加開4月3日一場亦火速售罄，3場演唱會門票今早10時正式開售時，《蘋果》多次嘗試登入城市售票網購買不果，頁面已顯示只餘少量門票，不少fans在RB的社交平台留言，表示無法成功登入購票，未爆滿已經要求加場，認真誇張！而到了下午4時多，網站顯示尾場已爆滿，半小時再爆剩頭場，只餘少量位。

歌迷反應熱烈，6號坦言始料不及：「當我哋宣佈優先訂飛時，好多朋友都有支持去買飛，但當日都苦樂參半，因為好快賣晒，但同時又有朋友話未買到，我哋都為佢哋擔心，即時諗可唔可以做到啲嘢呢，而加場係一個解決辦法，令到未買到飛嘅朋友可以有機會買到，我哋亦會抖擻精神，做多一晚。」礙於武漢肺炎疫情，今次只能有50%入座率，泥鯭表示：「最理想當然係可以全場入晒觀眾啦！但係健康係最緊要，既然只可以入五成，我哋就盡量配合，但都希望大家喺睇騷前後可以盡量做好個人衞生管理，我哋都會盡量保持自己唔可以病。」

今次演唱會以意大利文Ciao作為主題，此字包含Hello與Goodbye的意思，泥鯭表示這兩個字每日都會講，尤其這幾年大家對這句說話特別有感覺，因為身邊有好多不同形式的分離或散聚，例如移民、生離死別等各種原因，「呢個topic係我哋喺呢段時間最有感覺嘅，所以音樂會就用咗呢個主題。」

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