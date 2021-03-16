時尚圈於疫情下，設計師這兩年都是透過線上直播的方式來展示新裝，卻反而拉近了與大眾的距離，感受到時尚所賦予的快樂。時裝潮流總是瞬息萬變，2021年春夏趨勢細節位有泡泡袖、漁網和cut-out，搶眼紅調和粉彩色調，大家可以把握重點，透過不同穿搭為生活注入更多快樂與自信，重拾dress up的喜悅。

【鮮艷紅色】

紅色代表激情、熱戀、冒險與能量，這個強烈的顏色再次席捲春夏季。設計師Pierpaolo Piccioli 為Valentino帶來輕柔的古希臘式長裙，浪漫仙氣伴隨熾熱紅色；Balenciaga 和Celine的圓點連身裙，充滿青春潮流氣息；Molly Goddard和Sacai將運動風結合連身裙，利用亮麗的鮮紅色拼發時尚活力。要駕馭搶眼的紅色建議保持低調，梳一個簡潔髮型，或只加上簡單配飾就可，讓紅色成為真正的主角。

【層次魚網】

想令造型看起來更豐富，嘗試前衞新穎的穿搭，不如考慮這季有不少曝光率的「魚網」服飾。這些網狀單品雖然實用性欠奉，但可以令穿搭顯得更有變化與個性，增加層次感，瞬間提升吸引眼球的指數。

【柔和粉彩】

粉彩色調予人浪漫卻溫暖的氛圍，在2021春夏不少品牌都可以找到這種輕柔色調，Tod’s的丁香紫西裝、Chanel的粉紅套裝、Jil Sander的奶油黃設計，就連向來走暗黑修士風格的Rick Owens，也可以找到粉紅色設計。這季的粉彩色不再局限於溫柔形象，而是與中性、自信設計營造剛柔兼備，心情也隨之被點亮吧！

【強勢泡泡袖】

泡泡袖是浪漫造型的必備元素，近幾季成為主打，來到今季春夏不再只與夢幻少女感畫上等號，而是有更多不同面貌。以浪漫美學著稱的設計師Cecilie Bahnsen，為簽名式的連衣裙帶來黑色版本，氣場上的轉變不言而喻；Gabriela Hearst的皮革連身裙，賦予泡泡袖更為強勢的女人味；Lanvin將泡泡袖上衣，搭配利落的皮褲，營造摩登現代時氣息。

【性感Bra Top】

春夏就是耍性感的季節，自問擁有完美腰線的，今季就不要吝嗇身材，趕上這個「露腰」潮流吧。Sportmax、Boss、No.21等都示範以中腰褲裝搭配bra top，將性感twist成瀟灑有型；Dior和Marni的民族色彩，同樣將這股性感風潮，演繹得恰到好處。

【個性Cut-Out 】

從春夏季的天橋上，可以看到不少側腰鏤空剪裁，包括Fendi、Hermes、Gabriela Hearst等也示範了如何「露」得有格調，從正面乍看性感卻不會過於暴露，反而呈現出獨到的時尚個性。

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