今年成軍23年的韓國六人男團神話，日前驚爆不和，隊長Eric突然在Ig爆seed指摘隊友金烔完，令fans一度擔憂神話走上解散之路。幸而Eric和金烔完因事件越鬧越大，前日特別相約見面擺「和頭酒」，最終金烔完昨日宣佈已經與Eric消除所有誤會，兩人和解，強調神話會繼續走下去。

將控告涉誹謗網民

Eric和金烔完連日來分別在社交網指摘對方專注個人活動，而導致組合活動受影響。不過，Eric和金烔完前晚已分別在Ig上載四個酒杯的照片，表示二人已見面及進行深入對話，Eric留言：「因為長久以來積累了很多對彼此傷心的事件，所以有很多話要說。成員們正在努力尋找解決方法，如果是神話fans，請停止對每個人的批評，請稍作等待。」而金烔完昨早在Ig透露已跟隊友見面並解決組合之間的矛盾：「首先很抱歉因為私事而成為話題，因為小小的誤會積累，彼此產生了越來越大的誤會，而且沒有消除誤會，反而互相通過社交網表達各自的意見，再次向因此感到疲累的所有人道歉。和Eric已見面，我們亦聊了很多，把瑣碎的事情都講出來，消除了彼此的誤會，還和一起到來的成員們聊了很多。」

金烔完指自己人生中一半以上的時間都是神話成員，所以成員就像家人一樣，而且承認不是和所有成員的關係都十分好，大家也會有不好的時候，但承諾會繼續神話的活動和舞台。其後神話的官方Ig就出公告，表示將會控告涉誹謗的網民，又指以後有任何消息都會在官方的網頁上宣佈，而Eric和金烔元已同步刪去酒杯照，金烔元亦將昨早的和解文章刪除。

Super Junior回歸

另外，同屬長壽男團的Super Junior（SJ）今年成軍16年，他們昨日攜第十張正規專輯《The Renaissance》回歸，並現身線上發佈會宣傳。而希澈多次因舊患缺席SJ活動而傳出不和，不過昨日他終於與成員合體，令fans大感驚喜。談到組合成軍16年的秘訣，隊長利特表示：「我認為長壽秘訣有很多種，但成員們在各自的位置上努力活動，所以長時間受到大家的喜愛。」