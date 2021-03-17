靠講韓語「起朵」的42歲TVB藝人宋芝齡，在2016年被拍到與HMV集團前執行董事何智恒當街啜嘴，事隔多年，今日《蘋果》發現何智恒入紙登記結婚，不過新娘並非宋芝齡，而是一名邱姓女子。何智恒報稱是新創建執行董事，地址是山頂加列山道。有傳媒向宋芝齡了解，但未有回覆。
宋芝齡當年與何智恒撻着，當時男方的手上仍戴住婚戒，後來宋芝齡表示一早知道男方已婚，但強調「一定清楚先行埋」，而何智恒亦認與宋芝齡拍拖，與老婆已分居幾個月，所以宋芝齡絕對不是第三者。不過她在2019年出席活動時表示自己是單身，目前專注股市，宋芝齡還被問及擇偶條件，「光頭都冇所謂，最緊要有頭腦，唔需要靚仔，個樣低調啲好啲」。
除了識講韓語之外，宋芝齡較為人認識的是她在2019年於IG留言「Bravo, HK police」惹來與網民罵戰，當時有網民笑她是「奀星」，宋芝齡回應說：「奀咗好耐啦！」甚至還有人指宋芝齡的言行，是為了刷存在感，其後她解釋bravo是覺得終於可以清場，不用再見到多年前佔中的緊張氣氛：「從來冇評論過贊成警察開槍。寫少好多隻字，引起咁大迴響，係唔好意思。」
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