踏入春夏，持久不脫妝的底妝變成更為重要，各品牌相繼推出多款粉底，賣點各不同，梗有一款適合大家。

粉底色調，其實不僅局限於膚色。RMK全新的Color Foundation，有白、綠、黃、紫、珊瑚五種色調，有別於膚色系粉底，水漾調色粉底液能展現並提升自身膚色，修正膚色不均、暗沉、紅潤感不足等問題，看起來更加自然。另外，近年大眾對於Clean beauty的關注有增無減，Too Faced新的素肌隱形粉底，主打「純素」及「偽素顏」，質感輕盈但遮瑕力強，採用健康純素植物成分，包括被譽為「急救抗炎聖水」的椰子水護膚成分，皮膚容易過敏的女士都啱用；品牌更特意和甜品店Moono及素食作家兼瑜伽導師Charlotte合作，全面推廣vegan life。

美妝同時護膚的概念，早已成為大趨勢，像NARS全新的水潤透亮氣墊粉底上，含有藍綠藻和野靛草等多種複合物，有助減低污染物黏附於肌膚，抵禦如城市污染、藍光及懸浮碳微粒對皮膚所帶來的負面影響；保濕的生物透明質酸讓底妝一整天都保持光澤感，又不怕傷害到皮膚。至於本來就深受歡迎的YSL Beauté無重羽毛氣墊粉底，今個春夏換上限量新裝，以搖滾金屬為主題，Haute Couture級的LAMÉ布料一直廣泛運用在Saint Laurent時裝設計中，今次首次運用在美妝產品上，奢華感馬上升級。

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