何超儀（Josie）為撐香港電影圈，在疫情下自資開拍的荷李活電影《Mother Tongue》，邀請了曾憑《兩顆絕望的心》（Leaving Las Vegas）入圍奧斯卡金像獎最佳導演獎的Mike Figgis執導，荷李活影星Julian Sands、Tomoko Nawata及金燕玲等演出。

近日在香港影視博覽發放了一條《Mother Tongue》的拍攝花絮片段，斥資在邵氏影城搭建的加州大宅首次曝光，其中一幕超儀捧餐走過一條長走廊，可見豪宅氣派及講究的陳設道具，導演在訪問中自稱是香港的Big Fans，過去曾多次來港，但在港拍攝電影還是首次，他更大讚香港的製作團隊專業及有效率。 而近日超儀亦分享了一段與外國工作人員視像會議的片段，為免會議內容曝光而將聲音處理過，但看超儀手上的劇本，看來是在討論劇本。

超儀主演兼任監製的《Mother Tongue》，目前正在香港取景，電影已完成超過一半的戲份，將於下月初完成拍攝工作。雖然電影的故事背景發生在美國加州，不過超儀為撐香港電影工業，堅持把整個製作搬回香港，並在邵氏片廠搭建加州大宅，而整個製作團隊，除了導演是外國人，其餘的都是香港電影製作班底。

她希望為香港電影人製造工作機會，同時亦向外展示拍攝實力，今次更特別邀請了金燕玲演出，雖然金燕玲再度患癌，但仍敬業樂業，近日已投入拍攝工作，更自爆首日開工尷尬事，因為要講英語，慌張到講錯對白，一塌糊塗。

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