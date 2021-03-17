現年76歲、在粵語片時代憑《女黑俠木蘭花》而成為當紅打女的雪妮在去年6月承認約滿TVB，並以健康為由決定息影，有一段時間沒有亮相幕前的雪妮姐，日前為鄭丹瑞主持的網上節目《健康‧旦》擔任嘉賓，在節目上提及自己因遺傳病，在20多年前聽覺已經出現問題。

雪妮姐已經不用再捱更抵夜開工，精神狀態明顯比前飽滿，談到退休後的生活，她笑說：「OK喇，比較悠閒唔會太緊張，你知開工嗰陣時要背劇本，好似啲學生成日要記住，驚唔記得，但係而家唔使做，個人就輕鬆啲。」

曾動手術治理

阿旦亦提到當日雪妮姐退休的其中一個原因，是與聽覺有關，她說：「其實我未入公司之前，聽覺已經有問題，我諗應該係20幾年前嘅事，有一次傾電話時聽得唔清楚，轉咗另一邊耳仔就聽得好清楚，後來有問題嗰邊直情完全聽唔到，事前係完全冇迹象，冇暈，乜嘢問題都冇。」雪妮姐後來發現本來聽力正常的那一邊耳仔也開始出問題，於是與老公唐佳商量後去看醫生，證實患上遺傳性的中耳耳骨硬化。

雪妮姐表示戴上助聽器後，只可以聽到正面傳來的聲音：「如果喺背後同我講嘢，我就會聽唔到，所以我先生一定要陪住我。我唔係全失聰，好似我而家有游水，試過喺泳池，除咗耳機嘅話，其他人大聲啲講嘢，我都可以聽到啲，其實我之前都試過做手術，一隻得，一隻唔得，結果得嗰隻，10幾年後都唔得，而家我兩邊都要戴耳機。」

行埋一邊唔阻路

不過，問到聽力出問題後，她會否擔心日常生活有不便？雪妮姐說：「冇乜擔心，我好好彩，我先生成日陪住我，我聽唔到，佢可以同人解釋。唯一係得我一個人行嘅時候，我就會行埋一邊，因為有啲人講『唔該借借』嘅話，我係完全聽唔到，所以行側啲咪唔會阻到人。有時候，人哋同我打招呼，我都唔知道，我老公會話：『唔好意思，我老婆聾㗎！』」

-------------------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！