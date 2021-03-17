羅天宇與同母異父的弟弟胡㻗、國寶級二胡大師王憓、陳慎芝與蘇慧恩等，今天於大會堂為《五月·情天音樂會》開騷。原定去年5月舉行的音樂會，由於爆發武漢肺炎疫情關係，延至今天終於開騷。對於近日中環疫情緊張，羅天宇直言不會擔心，因距離封閉的匯豐總行有一段距離，加上表演場館做足安全措施，他們演出也安心。

羅天宇與胡㻗合唱《不許你注定一人》，並由王憓老師以二胡伴奏，等足近一年才能實現兄弟合唱，令他們十分期待。羅天宇謂全家人也會來支持，他說：「我入咗行13年都未試過同細佬合作，今次係第一次，同老師一齊jam，好正！」他們謂會在家中沖涼時練歌，隔着門合唱，記者笑問還以為他們一起洗澡，羅天宇笑說：「我哋冇咁close。」胡㻗又坦言希望跟哥哥合作拍劇：「想一齊拍劇，感覺應該唔錯，我哋可以做返兄弟，或者我做壞人，佢做好人。」

另外，提到早前有網民爆天宇有削骨之嫌，他說：「係呀！我有睇過，V煞吖呀嘛，我都有睇返之前嘅相，以前真係好過份，可能太幸福，好圓。」胡㻗也幫口說：「佢好努力減肥，見佢2、3個月都係食烚肉同菜，瘦係好正常。」羅天宇亦謂拍劇的戲份多要除衫，所以有動力不斷keep fit，更大呼：「我天然㗎！」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！