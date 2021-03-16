無綫自曾志偉回歸後，大肆整頓人手及節目製作，希望能抗衡近年備受觀眾歡迎的ViuTV。但曾志偉除掌管綜藝及音樂事務外，最近連劇集都染指，高海寧（高Ling）及張振朗等主演的新劇《童時愛上你》原定於日內開拍，惟近日有傳上星期演員圍讀劇本時，突然因劇本未能過關被迫煞停，更推遲到6月才開拍。

演員圍讀已出事

今次《童》劇延期拍攝，有傳是曾志偉對劇集有所要求，《童》劇本被無綫高層檢視後要「重執」。不過，另有消息指，主角高Ling及張振朗圍讀劇本後發現不少問題，親自向掌管戲劇部的助理總經理曾勵珍，提出將劇本「重執」後再拍攝。事實上，高Ling上月出席新劇《童》劇記招時，曾透露劇中飾演的有錢女因意外撞傷頭，變得智商僅得八歲，角色極度難演，當時她說︰「呢個係我演過最難嘅角色，諗吓由八歲喺短時間變返30歲，好難，階段要分得好清楚。」《童》劇監製廖晉碩接受傳媒查詢時，承認劇集延期拍攝，原因是劇本可以更好些，加上疫情影響需要借場才延期開拍，他表示知道高Ling壓力大，八歲智商的確難演，有問題可以提出再改。

冇工開有感而發

近年備受力捧的高Ling，去年於《殺手》及《反黑路人甲》等劇集擔正演出，但網民嫌她太着重外貌、身材，欠缺演技。而今次她演的智障人士，過往都是吃力不討好的角色，如2011年播出、當家花旦佘詩曼於劇集《花花世界花家姐》演智障花家姐，與林峯談情就引來一片劣評。對於有傳睇完劇本親自找珍姐要求煞停，高Ling回覆傳媒時表示：「我只係follow公司安排工作！繼續努力！」突然變得清閒的她前晚在社交網分享去了看電影《靈魂奇遇記》，並有感而發留言：「生命不應一味追逐你心中所謂的『使命』，而忽略了每天眾多生活細節裏的美好，活在當下，發現平凡日子裏的小確幸，也可以是人生美好的原因。」

此外，由薛家燕等主持了四年、逢星期日播出的音樂節目《流行經典50年》，將會於下月4日播出最後一集，其後改由全新改革的《勁歌金曲》頂上，更將播出時間定於周日晚9時半，與ViuTV的《Chill Club》打對台。