韓國收費台TV朝鮮製作的出軌劇《婚詞離曲》（韓文譯名：《結婚作詞，離婚作曲》）在當地掀起話題，雖然播出時撞正人氣劇《Penthouse 2》及男神宋仲基主演的《Vincenzo》，但劇集依舊受劇迷追捧。《婚詞離曲》已於大前日播出第一季大結局，目前第二季已經開拍，香港劇迷可於Netflix上追看第一季。

成收視No.1

《婚詞離曲》開播後即成為TV朝鮮史上電視劇收視No.1，同時亦令劇中演員人氣急升。劇集是圍繞30代、40代及50代的三名女子面對老公出軌的故事，當中在劇中飾演30代女性、成勛老婆的李歌領今日就接受韓媒訪問，她在劇中飾演擁有出眾美貌兼性格火爆的電台DJ，得知老公出軌後，即時激動狂摑成勛逾30巴，展現霸氣大婆的一面。李歌領曾經歷過事業低潮，她於2014年原本有機會擔正《狎鷗亭白夜》做主角，但因為實力不足，最終未能做主角。幸而編劇林成漢沒有忘記她，事隔多年再次給予機會給她做主角，令她非常感謝，亦希望自己能證明編劇沒有選擇錯誤。

學打鼓一年

李歌領在劇中熱愛打鼓，她為了角色拍攝前學習打鼓、高爾夫球、游泳等，她說：「拍攝前做了很多準備，剛開始學打鼓的時候，老師讓我先練習，所以我每天都在練習。因為當時沒有其他的作品，所以一起身就打鼓， 大約學了一年左右。」在劇中李歌領的煙燻眼妝受到網民及觀眾關注，不少網民都指她的妝容太過誇張，對此她就說：「編劇表示我個角色是從倫敦回來的孩子，所以希望能有自己特色風格和時尚，所以提到了煙燻眼妝。雖然我聽到有人表示好老土，但這個就是我角色的風格。」李歌領表示自己本身就不會化濃妝，但是現在已經習慣了角色的妝容，所以有時亦會畫下眼線，同時又大呻拍攝時因為化得太濃妝，加上天氣乾燥關係，令她出現過敏，就連眼睫毛也掉了很多根，大吐化濃妝的苦況。

獲成勛照顧

在劇中李歌領狂摑成勛而成為話題，她說：「第一次拍攝是打耳光戲時，他叫我可以打到叫停為止，非常照顧我。實際上好像打了20多下。」李歌領事隔多年再攜作品見觀眾，她表示：「因要重新要接受觀眾的評價，所以第一季首播前十分緊張。即將來臨的第二季，因為有了慾望，所以實際上負擔更重了。 雖然有些遺憾，但是想在第二季展現更加進步的樣子。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！