近日世界各地包括泰國、緬甸等響起一片爭取自由民主的聲音，香港在國安法通過後，自由及人權亦受到衝擊，不過有不少藝人仍無懼繼續發聲，前年推出逆權運動歌曲《人話》的方皓玟，昨日推出英文新歌《Freedom》，於MV中寄語大家要「腰板挺直」、「見字飲水」和「鬥長命」，昨日她回覆《蘋果》：「自由應該是與生俱來，但往往不是必然的，所以當擁有時要好好珍惜。」

香港自逆權運動後中央落實實施國安法，民主派被大清算，寒蟬效應隨即產生，曾經表示會無畏無懼去唱歌，繼續寫自己想寫的方皓玟，昨日推出英文新歌《Freedom》，大膽描述香港人在嚴酷處境下，為追求自由所面對的精神狀態，為港人發聲。一如過往，方皓玟今次繼續包辦作曲填詞，歌詞相當配合目前香港的處境，寄語大家不可麻木地生活下去。

諷刺洗腦假新聞

方皓玟前日在社交平台貼出新歌MV片段，又於留言中表示，今次MV概念由導演阿武負責，於滿佈鐵絲網的天台拍攝，除用了多款不同的濾鏡效果外，MV中又閃現brainwashing（洗腦）、fake news（假新聞）、survillance（監控）及cage（監倉）等涉及極權統治的字眼，方皓玟早前亦收集各方提供的片段放入MV，希望MV的意念有「power to people」的意思，故MV中見到有岑珈其、林耀聲、盧鎮業、蔣雅文、麥曦茵、黃溢濠、章尾而、盤菜瑩子、李拾壹、張進翹（Manson）和RubberBand主音6號等人的參與。

於《Freedom》MV的中後段部份，又閃現sit upright（腰板挺直）、drink water（見字飲水）及live long（鬥長命）的英文字，令人無限聯想，到結尾則貼上一段出自德國詩人Rainer Maria Rilke的詩句，該段詩句曾在「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）演出、以喜劇諷刺納粹政權電影《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）中所引用：「Let everything happen to you：beauty and terror. Just keep going. No feeling is final.」大意為「讓一切如是發生吧：美麗與驚駭。你只需前行，穿越所有迎面而來的感受。」整個MV完全感受到她正為香港人打氣。

對於新歌涵意，昨日方皓玟以短訊回覆《蘋果》：「小明（方皓玟花名）覺得想講嘅歌詞已清楚表達，但小明想補充，自由應該是與生俱來，但往往不是必然的，所以當擁有時要好好珍惜。」導演阿武亦曾經在fb表示私隱變成企業生財工具，也成了政權的武器：「我們惟有時刻保護自己的私隱，保持頭腦清醒，多角度分析事物，不盲從附和，保持獨立思考，見字飲水，才可以保存思想上的自由。」有網民留言表示慶幸在最壞的日子，仍然還有方皓玟，但亦有人說：「唔知呢個簡單嘅英文字幾時會被消失， 趁𠵱家講多幾次，唱多幾次，睇多幾次！#fightforFREEDOM」。

《人話》受歌迷力捧

現年40歲的方皓玟在1999年參加有線的VJ選拔賽認識音樂人曾頌勤，及後輾轉往台灣發展，2002年推出首張國語碟《Do You Know》，方皓玟回港後參與不少幕後工作，曾為容祖兒、古巨基及鄭中基等寫歌，近年她憑着獨特歌路及形象在樂壇漸受注目，當中不少包辦曲、詞的作品皆反映社會實況，大熱作品有《你是你本身的傳奇》及《假使世界原來不像你預期》等。前年方皓玟推出描述逆權運動歌曲《人話》，大受網民熱捧，當中一句：「tell me what did you say，還擺出高姿態你講X夠未」觸動了不少樂迷的心靈，其後這歌曲更成為2019叱咤「我最喜愛的歌曲」，方皓玟同時奪「我最喜愛的女歌手」。方皓玟2017年與日籍老公安田慎吾結婚，翌年誕下囝囝。