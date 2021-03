近日世界各地包括泰國、緬甸等響起一片爭取自由民主的聲音,香港在國安法通過後,自由及人權亦受到衝擊,不過有不少藝人仍無懼繼續發聲,前年推出逆權運動歌曲《人話》的方皓玟,昨日推出英文新歌《Freedom》,於MV中寄語大家要「腰板挺直」、「見字飲水」和「鬥長命」,昨日她回覆《蘋果》:「自由應該是與生俱來,但往往不是必然的,所以當擁有時要好好珍惜。」

香港自逆權運動後中央落實實施國安法,民主派被大清算,寒蟬效應隨即產生,曾經表示會無畏無懼去唱歌,繼續寫自己想寫的方皓玟,昨日推出英文新歌《Freedom》,大膽描述香港人在嚴酷處境下,為追求自由所面對的精神狀態,為港人發聲。一如過往,方皓玟今次繼續包辦作曲填詞,歌詞相當配合目前香港的處境,寄語大家不可麻木地生活下去。

諷刺洗腦假新聞

方皓玟前日在社交平台貼出新歌MV片段,又於留言中表示,今次MV概念由導演阿武負責,於滿佈鐵絲網的天台拍攝,除用了多款不同的濾鏡效果外,MV中又閃現brainwashing(洗腦)、fake news(假新聞)、survillance(監控)及cage(監倉)等涉及極權統治的字眼,方皓玟早前亦收集各方提供的片段放入MV,希望MV的意念有「power to people」的意思,故MV中見到有岑珈其、林耀聲、盧鎮業、蔣雅文、麥曦茵、黃溢濠、章尾而、盤菜瑩子、李拾壹、張進翹(Manson)和RubberBand主音6號等人的參與。

於《Freedom》MV的中後段部份,又閃現sit upright(腰板挺直)、drink water(見字飲水)及live long(鬥長命)的英文字,令人無限聯想,到結尾則貼上一段出自德國詩人Rainer Maria Rilke的詩句,該段詩句曾在「黑寡婦」施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)演出、以喜劇諷刺納粹政權電影《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)中所引用:「Let everything happen to you:beauty and terror. Just keep going. No feeling is final.」大意為「讓一切如是發生吧:美麗與驚駭。你只需前行,穿越所有迎面而來的感受。」整個MV完全感受到她正為香港人打氣。

對於新歌涵意,昨日方皓玟以短訊回覆《蘋果》:「小明(方皓玟花名)覺得想講嘅歌詞已清楚表達,但小明想補充,自由應該是與生俱來,但往往不是必然的,所以當擁有時要好好珍惜。」導演阿武亦曾經在fb表示私隱變成企業生財工具,也成了政權的武器:「我們惟有時刻保護自己的私隱,保持頭腦清醒,多角度分析事物,不盲從附和,保持獨立思考,見字飲水,才可以保存思想上的自由。」有網民留言表示慶幸在最壞的日子,仍然還有方皓玟,但亦有人說:「唔知呢個簡單嘅英文字幾時會被消失, 趁𠵱家講多幾次,唱多幾次,睇多幾次!#fightforFREEDOM」。

《人話》受歌迷力捧

現年40歲的方皓玟在1999年參加有線的VJ選拔賽認識音樂人曾頌勤,及後輾轉往台灣發展,2002年推出首張國語碟《Do You Know》,方皓玟回港後參與不少幕後工作,曾為容祖兒、古巨基及鄭中基等寫歌,近年她憑着獨特歌路及形象在樂壇漸受注目,當中不少包辦曲、詞的作品皆反映社會實況,大熱作品有《你是你本身的傳奇》及《假使世界原來不像你預期》等。前年方皓玟推出描述逆權運動歌曲《人話》,大受網民熱捧,當中一句:「tell me what did you say,還擺出高姿態你講X夠未」觸動了不少樂迷的心靈,其後這歌曲更成為2019叱咤「我最喜愛的歌曲」,方皓玟同時奪「我最喜愛的女歌手」。方皓玟2017年與日籍老公安田慎吾結婚,翌年誕下囝囝。