電影《潛行凶間》（Inception）女星愛倫比芝（Ellen Page）宣佈改名Elliot，並已成了一名跨性別人士，更登上《Time》雜誌今期封面，宣佈自己已切除乳房。

除了Elliot外，大熱LGBTQ節目《RuPaul變裝皇后騷》（RuPaul’s Drag Race），新一季亦有位原本是女兒身的參賽者Gottmik，早已變性切胸做男人，但再變裝扮女人參加比賽，Gottmik自言現在是位「男同性戀者」，性取向是鍾意男人，每集也跟一眾對手大玩變裝，而且Gottmik更被睇高一線，成為今季冠軍大熱，而上一集就扮成Paris Hilton，除了被網呢、觀眾激讚靚女，混血名模水原希子也有讚好支持。

對於Elliot宣佈切除乳房，Gottmik今日在IG限時動態上也有貼出《Time》封面來撐對方。美國真人騷節目《RuPaul變裝皇后騷》（RuPaul’s Drag Race）近年大受歡迎，造就不少參賽者成為LGBTQ界紅人，Gottmik可算是破天荒是個女性變性後再以跨性別參賽的罕見例子，不少名人如跳水王子戴利（Tom Daley）、樂壇天后Ariana Grande、超模Cara Delevingne等也有追隨Gottmik。

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