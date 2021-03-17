東京奧運聖火傳遞即將於3月25日展開，範圍遍及日本47個都道府縣，東奧籌委會上月已公布相關防疫措施。日媒《週刊文春》近日爆出，負責策劃奧運開幕議式團隊成員之一的創意總監佐佐木宏，曾向委員會提議由肥妹諧星渡邊直美扮豬表演娛賓，最終被其他成員炮轟歧視而撤回建議。

現年66歲的佐佐木宏曾經創作過罐裝咖啡及大型電訊商告等人氣廣告，他於去年3月5日在LINE的群組內，向其他成員發出建議。在訊息中，佐佐木宏以圖案指豬等於渡邊直美，又問成員怎樣將豬可愛地呈現。建議被其他成員紛紛反對，有女性成員表示以這種方式演出令人不舒服，就連男性成員亦指這樣的建議危險到暈。佐佐木事後接受《週刊文春》訪問，承認自己一時口多，又指以為這樣會令直美變得吸引，而且已被其他男成員鬧醒。

東京奧運會已不只一次爆出歧視，東京奧運組委會前會長森喜朗上月在會議中討論增加奧委會女性理事數目時，就直言女性浪費時間，令會議變得冗長，最終被迫辭去主席一職。

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