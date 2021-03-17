38歲林依晨2014年與圈外老公林于超結婚，幾年多前已開始調理身體，為了生育下一代，3年沒正式拍戲，暫緩工作專心「造人」，奈何經過多番努力，肚皮仍然沒動靜，她今日在台灣出席宣傳活動時，被追問無法成功懷孕會否嘗試人工受孕？她語帶哀怨地說：「該試的都試了，任何你想到的方式都試了。」

林依晨2年前曾公開坦承最大的願望是生BB，問到是否非當媽不可？林依晨直言：「這會是我蠻重要的旅程，我比較謹慎對待。」她老公經常飛美國工作，夫婦分隔兩地，去年更受疫情影響很少有見面機會，最近老公終於返台灣逼留3個月，她苦笑謂多年來已經習慣了這種分離的日子，婚姻的本質是生活，生活中累積足夠的默契與同理心，會盡量找時間相處。

她透露最近也參加了戲劇工作坊，明年會有戲劇作品，導演和男主角都是她非常喜歡的合作對象。近期她亦迷上了製作皮革，老公和公公的皮革品都是她親手打造，她說：「現在正用另一種步調感受商活，過去沒有這樣過，一直以為自己靜不下來，但現在很多種選擇，和家人相處也變親。」

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