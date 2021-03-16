劉嘉玲和梁朝偉這對夫妻，一個超愛靜、怕陌生人，一個超愛熱鬧，喜結交新朋友，兩人性格差異巨大，但可以相處超過30年以上，證明兩個人在一起，並不一定是要志同道合，或者可以是「互補」，有時和嘉玲吃飯，提起偉仔，她說：「我家呢位越嚟越唔鍾意同人接觸，係難搞㗎，佢係一個鍾情於安全感嘅人，唔喜歡去冒險，唔喜歡去嘗試新嘅事物。夫妻之道就係包容同忍耐，長久嘅婚姻一定係相互嘅，你以為自己喺度忍別人，其實人家也在忍你呢！」

偉仔在家甚麼事都不管的，一切由嘉玲來處理，如果家裏裝修，他拿個小箱子就走人，等完全弄好了，他才回家。我聽一位認識嘉玲和偉仔的商界朋友說：「有次去咗嘉玲屋企坐，知道佢兩公婆喜歡飲酒，我就帶咗好年份嘅紅酒、白酒、香檳同威士忌共7、8支酒送畀佢哋。點知偉仔同嘉玲都問我，啲酒送畀邊個，我話咪送畀你哋囉！點知偉仔話：『唔同呀！我同嘉玲啲酒分開擺，獨立㗎！你要分清楚送畀邊個！我哋有各自酒櫃！』我都冇諗到佢哋咁獨立。」的確他倆是財政完全獨立，偉仔的財政是由媽咪掌管。

嘉玲因為愛熱鬧，喜歡約朋友回家打牌或開派對，但偉仔喜歡靜，又不想見人，有次嘉玲帶了俞琤、何超瓊和王菲等好友回家聊天，這些朋友其實與偉仔也是挺熟的，但他見到她們進來，立刻回房，搞到這班朋友有些不好意思，怕打擾了偉仔，場面有些尷尬。為免再出現這種情況，嘉玲索性找了另一個地方做私人會所，用來跟朋友吃飯、打牌或開派對，這樣就不會騷擾到偉仔清靜。

偉仔爆機哥哥頭暈

90年代，嘉玲和張國榮是住樓上樓下的鄰居，兩家人的關係一直都特別好，哥哥每次抽煙和打牌的時候就去嘉玲家裏，而嘉玲家的女傭煮的菜不好吃，作為交換，哥哥也會叫她和偉仔去他家吃飯。在嘉玲家打牌時，不愛打牌的偉仔當時還會出來為他們泡茶、播歌、送小吃，然後乖乖在旁邊看。哥哥就說過：「偉仔喜歡聽rock，我同嘉玲打牌佢就爆機，我簡直頭都暈。佢仲會泡茶招呼我哋，佢喜歡茶道，佢斟杯茶畀我，又叫我聞吓啲茶，飲完又叫我聞吓個杯，問我係咪同之前唔同味道，大佬我打緊牌，佢叫我享受茶道，我咪答佢鼻塞聞唔到，叫佢畀個茶包我就得啦，佢真係好盞鬼！」

哥哥跟嘉玲真是老友到甚麼玩笑也可以開，聽哥哥說過一件趣事，有一次他如常在嘉玲家打牌時，嘉玲大讚唐唐長得英俊，哥哥聽後就開玩笑說：「我哋changing partners呀！唐唐留下，偉仔今晚跟我！」嘉玲哈哈大笑：「你問吓梁生得唔得先啦！」明知是戲話，偉仔聽後懶得理他們。他們兩家人經常相約一起晚飯，感情要好，當哥哥自殺過身後，偉仔哭到崩潰！

嘉玲也說過，唐唐很遷就哥哥，非常寵溺他，有時哥哥在外面約人傾公事，但又約了他們去其家中打牌，只好暫叫唐唐先落場打，待他一回來，唐唐會自動起身讓給哥哥打；有時哥哥一直輸會發脾氣：「不打了！」唐唐又會提議坐下來幫他打，嘉玲讚唐唐的脾氣好，哥哥就有點小脾氣！至於她自己和偉仔吵架時，嘉玲說自己會有點衝動，偉仔比較冷靜，他會先避開，讓兩人互相冷靜一下！偉仔就說過，嘉玲外表好像很強，其實外剛內柔，而他自己是外柔內剛的人。

1990年有江湖大佬找劉嘉玲拍戲，她因實在沒有時間，婉言拒絕了，結果發生被綁架事件，作為男友的梁朝偉知道這個時候需要守護住嘉玲，所以他把所有工作停下來，然後向王家衛請辭電影《阿飛正傳》的拍攝：「現在她比甚麼都重要，她需要我花很多的時間陪她，所以我不拍了。」所以最後偉仔在戲中僅留下一個長達3分鐘的長鏡頭，這鏡頭偉仔以一個玩世不恭，帶點潔癖的賭徒，口叼住煙穿上西裝，數數一叠叠的鈔票，然後對着鏡子梳頭的結尾場面。王家衛當年曾感嘆那場戲偉仔演得實在太好了，好到被稱作是王導自己所有電影中最有光彩的結尾，好到就算沒有完整的故事線，也忍不住放到戲的結尾出現。

偉仔甘為嘉玲退出

偉仔從不後悔為嘉玲放棄拍這部戲的機會，因當時對他來說，嘉玲才是最重要，所以在這件事發生後，偉仔曾跟她說：「這個圈子這麼複雜，我們就離開吧。你想去哪裏，我就陪你去哪裏。」這番話令嘉玲深受感動，她說過：「偉仔就像一座山一樣讓她靠，就算這個世界不好了，她也不擔心，因為有這個人讓她靠着。」以嘉玲所經歷的可怕事件，換了是其他女星，可能事後就選擇離開娛樂圈，但她可以昂首闊步，繼續做下去，還可以原諒那4個挾持她的人，感謝他們完全沒有侵犯她，可見嘉玲是有強大勇氣和堅強的信念，在80、90年代的香港電影圈是腥風血雨，當紅演員經常受到脅迫拍戲早成為常態。

90年代認識劉嘉玲，她是很豪氣瀟灑的女人，十分獨立、率性和待人貼心，人際網絡強大。印象最深是93年她在上海打肖像權官司，當時她是第一位返大陸打肖像權官司的香港明星，而且她更親自去到上海出庭，這場官司還沒在法院審理宣判結果，就已經引起了轟動，我當時專程去到上海採訪這官司，看見在庭上雄辯滔滔的嘉玲，毫不怯場，真有女中豪傑之態。到晚上她請我們幾位來自香港的記者吃飯，她與朋友喝大陸白酒是杯杯乾，喝了2瓶仍是面不改容，酒量相當好。第二天一早又見她精神奕奕上庭，搞了幾個月，最終贏得官司，侵權的那些單位和公司向劉嘉玲賠禮道歉，並且共計賠償了10萬元人民幣。

嘉玲是15歲跟父母移居香港，並每天跟隨父母在工廠打工。1983年18歲的她考入無綫電視藝員訓練班，同期有劉青雲、吳君如和藍潔瑛等。畢業後，1984年，她於《新紮師兄》一劇擔任女主角而受矚目，之後再演《鹿鼎記》和《義不容情》等劇。而電影方面，1986年她已被成龍看好，請她演出《扭計雜牌軍》，1990年離開無綫後，隔年她演出王家衛執導的《阿飛正傳》開始大放異彩，並同時獲提名香港金像獎和台灣金馬獎影后，可惜最後也是落選，直至2011年憑徐克執導《狄仁傑之通天帝國》中的武后一角，終能在港金像獎封后。

自2008年開始，嘉玲善用自己人脈成立公司從商，在上海經營酒吧外，還代理了4個護膚品牌進軍大陸，之後又在港經營餐廳和代理法國紅酒生意，經常要飛來飛去，忙得不可開交，反而不及老公梁朝偉簡單和精明，有錢就買香港商舖，每次一買一賣，每間舖都賺2,000、3,000萬，一年計算下來，賺過億好輕鬆，所以偉仔也不明白嘉玲為何要搞到自己如此辛苦，但嘉玲卻好享受在忙碌中得到學習機會。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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