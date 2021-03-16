男子組合ERROR出道至今以騎呢突圍，出道三年成功開拓另類巿場，近日升格擔大旗為選美真人騷做導師。事業起飛之際，卻因成員保錡背女友偷食「沙律」張沛樂，及不忿被嘲「少年八両金」爆粗與網民開火，牽連ERROR名聲，上月保錡知衰跪低，公告暫別ERROR，三子齊齊幫口補鑊求原諒，指保錡受挫折「精神失常」，更引以為鑑，「唔好以為自己係ERROR，就乜嘢錯事都做得出。」

撰文：卓寶花

攝影：陳弘

四人組合ERROR出道後效力ViuTV，除了唱歌、演戲、主持、還做棟篤笑開騷，最近被委派為選美真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》擔任導師教路，日前三子梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）和何啟華（阿Dee）在九龍灣接受訪問，三缺一獨欠保錡，隊友還是對他不離不棄，合照時仍留下一個空位給他，寓意盡快歸位。

「乜嘢錯事都做得出」

雖然保錡已為偷食及爆粗事件公開認錯，不過網民拒收貨，日前節目宣傳一出繼續狙擊，幸獲兄弟力挺，無懼節目出街惹負評，支持保錡翻身，阿Dee說：「保錡擔心拖累我哋，所以自發性離開，我哋心靈上好支持佢企返起身。」193亦鼓勵保錡：「個個人都有錯，希望觀眾可以畀時間同原諒佢，遲啲出返嚟都唔好再鬧佢，希望畀機會保錡。」肥仔指保錡事件是三人的借鏡：「人唔經大事唔會醒覺，起步有挫折仲可以企返起身，保錡件事提醒我哋唔好以為自己係ERROR，就乜嘢錯事都做得出，以前以為ERROR冇形象又冇人識，點知咁多聲音。」

保錡完成手頭上《ERROR自肥企劃》和《口罩小姐選舉》後正式暫別，193爆保錡在旺角鬧巿開工精神失常：「佢覺得所有人都憎佢攻擊佢，嗰輪非常嚴重，要經理人拉埋佢一邊，佢真係嬲怒嗰種。」肥仔說：「佢𠵱家情緒好啲，之前喺街見人望佢就話人肯定鬧緊佢，想影佢擺上網。後來佢自嘲話減肥食沙律，就知佢好番啲。」

「到60歲都有人笑佢」

肥仔亦師亦友勸告保錡：「Hater全世界都有，唔會全世界人鍾意你，人哋憎你時就會中傷你，放低啲唔好睇咁多，思想正面啲。」組員傾盡全力為保錡補鑊，希望四子再並肩作戰，阿Dee十分了解兄弟：「佢未ready，一個半個留言鬧佢，佢都好認真，自己難受，希望佢心理質素企穩咗先。」193特意冷嘲熱諷激勵他：「相信保錡到60歲都有人笑緊佢。」

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