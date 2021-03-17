現年37歲的吳浩康（Deep）堪稱娛圈雜食王，舊愛包括胡定欣、莊思敏、鍾舒漫、李昭南和崔碧珈，換畫速度驚人，前年12月被崔碧珈狠飛，Deep自嘆對愛情失去信心，惟轉眼今年已有新歡陪過白色情人節，就是擁33C火辣身材、曾寄裸照給周星馳求拍《美人魚》的郭思琳，兩人被爆同遊南丫島宿一宵。

當日白色情人節，兩人孭露營背囊搭船入南丫島，當被途人認出時，齊齊面壁避目光；不過，玩完一晚後，郭思琳在IG的限時動態貼南丫島的景點相洩蜜，似乎有心鋪排令戀情曝光。有指兩人暗撻半年，透過打拳認識，2016年郭思琳曾參加ViuTV節目《G-1格鬥會》，而Deep又經常在IG上載打拳相，兩人有共同興趣，Deep搭上郭思琳後，不時在社交網傳情，上月情人節藉歌詞冧女友：「如果可以你願意陪着我躲雨麼」，郭思琳更不避嫌給Like，又曾冧爆留言：「愛情難以遮掩，它秘藏在心頭，卻容易從眼睛裏洩露。」兩人回覆傳媒時同一口徑，聲稱是好朋友。

現年34歲的郭思琳身材驕人，曾擔任now成人台節目主持，2007年報名參選港姐時被指是「翻版李嘉欣」，有網民質疑她曾整容，首輪面試已出局，7年後郭思琳為求入娛圈再出擊，當時星爺為電影《美人魚》公開徵求女主角，郭思琳寄裸照給星爺博一鋪；2016年就參加ViuTV節目《G-1格鬥會》，被封為「格鬥女神」，比賽期間是非多多；而郭思琳的情史雖然冇Deep咁彪炳，但2010年曾被爆在崔建邦屋企過夜，介入崔建邦和唐詩詠戀情，事後郭思琳解釋是醉酒留宿，並堅稱「肯定冇畀人搞過！」

對於吳浩康撻着33C郭思琳，而舊愛是36G咪神崔碧珈，連登仔都剝花生封他做「巨乳控阿Deep」，留言：「同佢一齊有乜前途」、「佢專食大波妹」，又有網民質疑郭思琳：「整容整到咁」。

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