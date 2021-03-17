由甘宇成、張東潤、朴成勳等人主演的SBS新劇《朝鮮驅魔師》將於22日播出，由於是以喪屍為題材的古裝劇，外界一直將《朝鮮驅魔師》跟人氣劇《屍戰朝鮮》（Kingdom）作比較。《朝鮮驅魔師》一眾主演今日下午現身新劇發佈會時，亦提到劇集跟《屍戰朝鮮》的分別。

強調非喪屍病毒

《朝鮮驅魔師》講述利用人類的慾望以吞噬朝鮮的惡靈，以及為了保護百姓而與惡靈對抗的驅魔師的故事。導演被問到《朝鮮驅魔師》跟《屍戰朝鮮》的分別時，他解釋《朝鮮驅魔師》中出現的，是被稱為「生屍（活着的屍體）」的奇怪生命體，生屍在惡靈的支配下行動，他們攻擊人類的方式多樣化，可以理解為惡靈行用慾望進行攻擊的故事，這跟《屍戰朝鮮》因病毒引起的喪屍不同。導演又指，劇中的奇怪生物，雖然與喪屍有相似的外貌，但是由出生時就受到惡靈支配的人格，而且試圖滲透朝鮮，又強調：「這是關於超越肉體的心靈故事。」

50歲甘宇成呻老

久未拍攝古裝劇的50歲男星甘宇成，感慨地表示：「幾日前播放了《王的男人》，算起來已經是過了16年的作品，我感到歲月在無情地流逝。」他又表示因為想挑戰新的題材，因而選擇接拍《朝鮮驅魔師》。

張東潤輕鬆拍打戲

而於劇中演三王子忠寧大君的張東潤，被問到拍攝古裝劇的動作戲難不難時，他笑言：「守護忠寧大君的人太努力了，顯得我在動作場面上做得稍微簡單一些。」於劇中負責守護張東潤的金桐俊、鄭惠成等人就笑言：「動作戲太多了，每次都要在地上翻滾。張東潤帥氣地坐在馬上時，我們就在地上滾來滾去。」

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