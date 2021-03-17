前年為圈外男子未婚產子的46歲日本過氣天后華原朋美去年與合作多年的尾木事務所解約後，以肥師奶形象轉戰YouTube做KOL，上月又擔任女子摔角比賽表演嘉賓，開金口大唱首本名曲《I’m proud》，狀態大勇。回復自由身的華原上月受訪表示現時大小事務一腳踢，工作辛苦。日媒《週刊女性》近日更爆出華原曾被臭名遠播、已故日本男星家舖隆仁的遺孀家舖櫻睇中，誤邀對方擔任經理人後，差點被揸乾荷包。

家舖隆仁於2014年因食道癌病逝世，終年64歲，描寫他抗病經歷的小說《殉愛》更一度成為暢銷作品，賣出超過30萬本，而比家舖隆仁年輕32歲的遺孀家舖櫻更被寫成努力照顧病夫的好老婆，但她後來卻被指為了得到遺產才與家舖隆仁結婚，更被家舖隆仁的長女及前經理人數臭斂財。有出版業界人士透露：「有大出版社職員介紹家舖櫻與華原認識，家舖櫻還拋出幾位名人的名字，指她與名人一同製作短片，以獲取華原的信任。」

報道指，家舖櫻於今年1月正式成為華原的經理人，但家舖櫻後來不但鼓吹華原賣樓，要求的拍片製作費更比市價昂貴，華原原本並不知道家舖櫻與家舖隆仁的關係，經過其他人提醒後，開始失去對家舖櫻的信任，最終未夠一個月就將她炒魷。然而，華原受騙並未因此而完結，華原YouTube片的點擊率平均一條都有幾十萬，但她卻從來沒收過YouTube支付的金額，有圈中人就指有人擅自將收款人銀行戶口改為數名非員工的賬號，懷疑是家舖櫻搞鬼，更指家舖櫻可能睇中小室哲哉為華原所寫的歌曲版權稅，以及華原家人的生意，因而接近華原。記者於本月初在華原做完電台節目後追訪過她，但她卻封口直走入車廂，而她的發言人事後就承認家舖櫻任職過經理人，但詳情則未有透露，至於家舖櫻就表示不受訪後直接掛線。

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