學黎天王話齋「有冇機會拍拖同見鬼一樣要講緣分嘅」！李泳豪自從10年前與楊思琦分手，遭遇感情受挫，一直未見他身邊有穩定伴侶，連媽咪施明去年底出席活動亦透露希望細仔李泳豪能早日成家立室，她笑言「做過好多次大葵扇，佢都揀唔啱」。原來李泳豪這顆寂寞的心，今年已有愛情滋潤！

今日《壹週刊》報道影到李泳豪與新歡Agnes拍拖外出，Agnes更愛屋及烏，帶李泳漢兒子Alfie及未來奶奶施明同行，全程細心照顧Alfie，猶如一家人，據知二人拍拖幾個月，李泳豪為保護愛情幼苗，即使今年是二人首個情人節，李泳豪也低調不在IG貼合照晒恩愛，報道又指未來老爺李家鼎見過準新抱Agnes兩次，對她十分滿意，而李泳豪受訪表示視Agnes為結婚對象，最快出年計劃拉埋天窗。

李泳豪入行多年鮮有跟女星傳緋聞，最為人知就是他和楊思琦一段9年甜蜜戀情成泡影。李泳豪曾把楊思琦捧在手心，可惜楊思琦因錯愛前港隊跳水運動員吳帥，狠撇李泳豪，最終加入單親媽咪之列，楊思琦當年受訪時狂轟李泳豪放料，又暗寸對方不能真正照顧到自己，而男方雙親李家鼎和施明，甚至孖生哥哥李泳漢均不值女方言行，一度爆出隔空罵戰。事隔多年，楊思琦去年為神秘老公誕下兒子，強調已秘密結婚，但楊思琦的兒子生父至今仍是謎，不過楊思琦早已把一切放下，前年提及舊愛李泳豪進軍飲食界，楊思琦都大方表示開心，聽到舊愛有自己的事業和生意，「分開變成仇人，未必係咁樣。大家相處過一段日子，就算係朋友都有感情，更何況拍過拖？」

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